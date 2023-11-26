فيديو - مدرب أرسنال يحتضن لاعبه ويأخذه الى الجمهور

سجّل اللاعب الألماني كاي هافيرتز هدفاً غالياً لفريقه آرسنال

سجّل اللاعب الألماني كاي هافيرتز هدفاً غالياً لفريقه آرسنال في الدقيقة 89 من مواجهة برينتفورد (1-0) في الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز، فمنحه ثلاث نقاط غالية، وصدارة البريمييرليج برصيد 30 نقطة، مُطارداً من مانشستر سيتي (29) وليفربول (28) وتوتنهام (26) وأستون فيلا (25).

وأثبت المهاجم أنه عند حسن ظن المدرب ميكيل أرتيتا الذي آمن به، وقال بعد المباراة أنه كان لديه احساس بحصول ذلك، وهو الهخدف الثاني للاعب هذا الموسم، بعد الاول في مرمى بورنموث من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، خطف تصرف أرتيتا، مع هافرتز الأنظار حيث اصطحبه نحو جماهير ناديه، المتواجدة في مدرجات الملعب، ليقوم المشجعون بتحيته.

وعانى هافرتز (24 عاماً) مع نادي أرسنال الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ احتاج لمباريات عدّة حتّى تمكّن من زيارة شباك المنافسين.