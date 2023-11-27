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فيديو - راموس يطلب "الفار" فينال البطاقة الحمراء الـ٢١ في تاريخه

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فيديو - راموس يطلب &quot;الفار&quot; فينال البطاقة الحمراء الـ٢١ في تاريخه
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كرة القدم

2023-11-26 | 23:55
فيديو - راموس يطلب "الفار" فينال البطاقة الحمراء الـ٢١ في تاريخه

طلب سيرجيو راموس من الحكم التوجه الى تقنية الفيديو المساعد

طلب سيرجيو راموس من الحكم التوجه الى تقنية الفيديو المساعد لالغاء البطاقة الصفراء الثانية التي منحها له، ففعل لكنه عاد ليلغي اللون الاصفر، ويمنحه بطاقة حمراء مباشرة.
حصل ذلك في خسارة اشبيلية امام مضيفه ريال سوسييداد (١-٢) ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الاسباني، ليرفع الفريق الفائز رصيده الى ٢٥ نقطة في المركز الخامس، فيما تواصلت معاناة الخاسر برصيد ١٢ نقطة في المركز الخامس عشر.
وعزز راموس رقمه على قمة اللاعبين الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء في تاريخ الدوري الاسباني بـ21 بطاقة.
 
 
فيديو - راموس يطلب "الفار" فينال البطاقة الحمراء الـ٢١ في تاريخه

رياضة

كرة القدم

سيرجيو راموس

اشبيلية

ريال سوسييداد

الدوري الاسباني

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