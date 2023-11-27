بايرليفركوزن في موسم الإبداع .. البطل تشابي ألونسو

بفوزه أول أمس على مُضيفه فيردربريمن، حقق بايرليفركوزن فوزه السابع عشر هذا الموسم من أصل ثماني عشرة مباراة خاضها في الدوري الالماني (12) وكأس ألمانيا (2) والدوري الاوروبي (4).ففي الدوري، فاز ليفركوزن في 11 مباراة وتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)، وسجل 37 هدفاً وتلقت شباكه 10، وهو يتصدر لائحة الترتيب برصيد 34 نقطة، متقدماً بنقطتين على بايرن ميونيخ.وفي كأس ألمانيا، فاز ليفركوزن في مباراتين (8-0) و(11-1)، وتصدر مجموعته في الدوري الاوروبي بالعلامة الكاملة (4/4) مُسجلاً 12 هدفاً مقابل هدفين.وبات بايرليفركوزن واحداً من ثلاثة أندية لم تخسر مُطلقاً بعد في الدوريات الخمس الكبرى، الى جانب وصيف بايرن ميونيخ ووصيف ترتيب الدوري الفرنسي (نيس).ويعود الفضل في ذلك كله الى شخص واحد فقط هو المدرب الاسباني تشابي ألونسو الذي تولى القيادة في الجزء الأخير من الموسم الماضي، فيا له من تألق.