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برشلونة يتهم الحُكّام بحرمانه نقاطاً في الدوري الاسباني

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برشلونة يتهم الحُكّام بحرمانه نقاطاً في الدوري الاسباني
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كرة القدم

2023-11-27 | 00:13
برشلونة يتهم الحُكّام بحرمانه نقاطاً في الدوري الاسباني

الدوري الإسباني لديه نصيبه العادل من قرارات الحكام المثيرة للجدل

الدوري الإسباني، مثل الغالبية العظمى من البطولات في جميع أنحاء العالم، لديه نصيبه العادل من قرارات الحكام المثيرة للجدل، ومعظم الفرق نالت نصيبها، على الرغم من أن برشلونة يشعر أنه تأثر بشكل خاص أكثر من باقي الأندية هذا الموسم.
وفي السياق، أصدرت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريراً يفيد بأن برشلونة خسر سبع نقاط في أربع مباريات هذا الموسم من القرارات التحكيمية التي كانت ضده، وكان آخرها ضد رايو فاليكانو يوم السبت.
الحالة الأولى حصلت ضد خيتافي، كان برشلونة مظلوماً لعدم حصوله على ركلة جزاء متأخرة بسبب خطأ على رونالد أراوخو، وقد تم تبديل اللعبة بسبب لمسة يد مزعومة من قبل جافي في وقت سابق من هذه الخطوة، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي. 
وأضاع برشلونة فوزاً متأخراً على غرناطة في تشرين الأول - أكتوبر، بعد إلغاء هدف جواو فيليكس في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل أمام فيران توريس، الذي اعتبر أنه تدخل باللعبة من قبل حكم الفيديو المساعد وانتهت المباراة بنتيجة (٢-٢).
وفي الكلاسيكو، اعتقد برشلونة أنه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء بسبب خطأ من أوريليان تشواميني على اراوخو.،كان ذلك عندما كانوا الفريق الكاتالوني متقدما (١-٠)، قبل أن يخسر (١-٢).
وأخيراً، إلى جانب ركلتي الجزاء اللتين لم يمنحا لبرشلونة ضد رايو، يدعي التقرير أنه كان يجب استبعاد هدف أوناي لوبيز الافتتاحي، لأن أوسكار فالنتين كان متسللًا وتدخل في اللعب.
في النهاية، لم تكن هذه القرارات في صالح برشلونة، لكن من الواضح أن الفريق في المركز الرابع ليس فقط بسبب الحكام، فالكاتلان مطالبين بتحسين أداؤهم بشكل كبير.
 
برشلونة يتهم الحُكّام بحرمانه نقاطاً في الدوري الاسباني

رياضة

كرة القدم

الدوري الإسباني

برشلونة

رايو فاليكانو

خيتافي

رونالد أراوخو

جافي

غرناطة

جواو فيليكس

فيران توريس

الكلاسيكو

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