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دفاع لبناني .. الاتهامات بخيانة ميسي لانتونيلا باطلة

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دفاع لبناني .. الاتهامات بخيانة ميسي لانتونيلا باطلة
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كرة القدم

2023-11-27 | 00:15
دفاع لبناني .. الاتهامات بخيانة ميسي لانتونيلا باطلة

نفت زوجة فابريغاس التقارير التي افادت بأن ميسي خدع زوجته أنتونيلا

نفت زوجة اللاعب الإسباني فرانسيسك فابريغاس، التقارير التي افادت بأن ليونيل ميسي خدع زوجته أنتونيلا روكوزو، حيث ادعت صحيفة برازيلية أن الزوجين يواجهان "أكبر أزمة" في زواجهما المستمر منذ 15 عاماً، كما زعمت أن اللاعب كان على علاقة مع الصحفية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وأنّ الزواج كان على حافة الهاوية، لكن هذا المنشور نقل عن مصادر من إسبانيا لا يبدو أنها موجودة.
ودحضت اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة لاعب أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق سيسك فابريجاس، الشائعات وقالت أنّ جميع هذه المناشير ليس لها معنى.
فابريجاس وزوجته يقضيان عطلة منتظمة مع ميسي ودانييلا، فاللاعبان صديقان مقربان وكذلك زوجتاهما، فهما لعبا معاً عندما كانا شابين في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، ثم ظهرا جنباً إلى جنب لمدة ثلاث سنوات في الفريق الأول لبرشلونة عندما انضم فابريجاس من أرسنال في العام 2011.
أما ميسي وزوجته فهما يعرفان بعضهما البعض منذ أن كانا في الخامسة من عمرهما، ولديهما ثلاثة أطفال هم تياجو، 11 عاماً، ماتيو، 8 اعوام، وسيرو، 5 أعوام. وبالنسبة للصحفية مارتينيز التي يقال أنّ ميسي خان زوجته معها، فقد تصدرت عناوين الصحف في كأس العالم العام الماضي عندما ألقت خطاباً عاطفياً في ختام مقابلة لها مع ميسي. 
فقد قالت مارتينيز  "آخر شيء أريد أن أخبرك به، وليس سؤالاً، هو أنّ نهائي كأس العالم قادم وبالتأكيد، نحن الأرجنتينيين نريد الفوز بالكأس، وبغض النظر عن النتائج، هناك شيء لا يمكن لأحد أن يأخذه منك، وهو حقيقة أنه لك صدى لدى الأرجنتينيين، كل واحد منهم أنا جادة، إذ لا يوجد طفل ليس لديه قميص فريقك".
واضافت "بغض النظر عما إذا كانت مزيفة أو حقيقية أو مختلقة، حقًا، لقد تركت بصمتك في حياة الجميع، وهذا بالنسبة لي يتجاوز الفوز بأي كأس عالم، لا يمكن لأحد أن يأخذ ذلك منك، وهذا هو امتناني لهذا القدر من السعادة التي تجلبها لكثير من الناس".
وختمت قائلة "آمل بجدية أن تأخذ هذه الكلمات في قلبك لأنني أعتقد حقاً أن هذا أكثر أهمية من الفوز بكأس العالم، لذا شكراً لك كابتن".
 
دفاع لبناني .. الاتهامات بخيانة ميسي لانتونيلا باطلة

رياضة

كرة القدم

فرانسيسك فابريغاس

ليونيل ميسي

أنتونيلا روكوزو

صوفيا مارتينيز

دانييلا سمعان

برشلونة

سيسك فابريجاس

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