فيديو - رونالدو افتتح متحفه الشمعيّ وتمثاله لا يُشبهه

كريستيانو رونالدو في متحفه بالبوليفارد 🇸🇦😍 pic.twitter.com/2rMQuSJBNk — GOAL Arabia (@GoalAR) November 26, 2023

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أمس الأحد، متحفه الخاص، الذي يحمل اسمه، في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعرض مجموعة من ذكريات لأبرز لحظات عاشها، والجوائز التي حصل عليها، ومنها حذائه الذهبي، والكرة الذهبية، ومجموعة من الكؤوس.وتبدأ سعر تذكرة متحف كريستيانو رونالدو في الرياض من 35 ريالاً سعوديا، على أن يتم الحجز إلكترونياً.ونشر رونالدو مقطع فيديو ترويجي، حيث ظهر في إحدى اللقطات يلتقط الصور مع وشقيقه بجانب تمثاله الشمعي، ما أثار موجة من السخرية، بسبب الاختلاف الكبير في الملامح.