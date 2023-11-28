فيديو - رونالدو ترند على وسائل التواصل

If it was Messi in Qatar he would never do this. This is why Ronaldo is the greatest of all time.



Ronaldo is a symbol of morality and fair play ❤️🐐 pic.twitter.com/Wyw8UuWhrx — Maneko w'ADEPR (@Maneko_w_ADEPR) November 28, 2023

سطّر كريستيانو رونالدو لحظة تاريخيّة أخرى، تحولت الى "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الذي اعتاد أن يكتب التاريخ في ملاعب كرة القدم.فخلال مباراة فريقه النصر السعودي مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي المُضيف، بعد سقوط رونالدو داخل منطقة الجزاء، إثر كرة مشتركة مع أحد المدافعين.ولكن، وفي لحظة صدمت مشجعي كرة القدم، توجّه قائد النصر إلى الحكم وأبلغه بأنّه لم يحدث التحام بينه وبين اللاعب المنافس، وأنه لا يستحق الحصول على ضربة جزاء، ما دفع بالحكم الى مراجعة اللقطة مستعينا بتقنية الفيديو المساعد، ليتبيّن له أنّه لم يحصل أي خطأ، فتراجع عن قراره.ويتصدر النصر المجموعة الخامسة بـ13 نقطة يليه بيرسبوليس بـثماني نقاط ثم الدحيل القطري بـثماني نقاط أيضًا وأخيرا استقلال دوشنبه الطاجيكي بـنقطتين فقط.