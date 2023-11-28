بطلٌ رياضي يقتل زوجته وشقيقتها وحماته وشخص رابع !!

قتل رجل تايلاندي زوجته وثلاثة ضيوف في مذبحة ارتكبها قبل وقت قصير من انتحاره، حيث أطلق تشاتورونج سوكسوك، البالغ من العمر 29 عاماً، الرياضي السابق في الألعب البارالمبية، النار على كانشانا باتشونثويك البالغة من العمر 44 عاماً.بعد ذلك، بادر تشاتورونج الى قتل شقيقة الضحية كورنيبا ماناتو وحماته كينغثونغ كلاجو، كما قتل شخصاً رابعاً وأصاب خامساً، ثم أطلق النار على نفسه منتحراً.ووفق معلومات أوليّة، تبين أن ما حصل ناجم عن لحظة غضب، بعد أن تشاجر الرجل المتزوج حديثاً مع زوجته، بسبب عدم ارتياحه من الفجوة العمرية البالغة 15 عاما بينه وبينها، مع أنهما كانا على علاقة لمدة ثلاث سنوات قبل أن يقررا العيش معاً.وكان القاتل جنديّاً ورياضيّاً سابقاً، وحائزاً على الميدالية الفضية في السباحة، وشارك في دورة ألعاب آسيان لذوي الاحتياجات الخاصة في إندونيسيا بعد أن فقد ساقه اليمنى في حادث قطار، وكان من المقرر أن يظهر في دورة الألعاب العالمية لرياضة القدرة في وطنه الشهر المقبل.