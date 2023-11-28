فيديو - جماهير الإفريقي تتفنن في دعم فلسطين

مجدداً، رفعت جماهير النادي الإفريقي التونسي، لوحات عملاقة على مُدرّجات ملعب حمّادي العقربي في رادس، خلال المباراة التي انتهت الى الفوز على دريمز الغاني (2-0)، ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.ورفعت على احدى اللوحات التي رفعتها الجماهير، صور رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، وعبارة "بأمر من قتلة الأطفال" باللغة الإنجليزية،كما رفعت لوحة عملاقة آخرى اختصرت صور الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي على غزة، وخصوصاً مستشفى الشفاء، مع التركيز على حصيلة الشهداء الأطفال التي فاقت 6400 شهيداً.