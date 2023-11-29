الإعلام والاتحاد الأوروبي: تمّت سرقة نيوكاسل !!

بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبها الحكم البولندي سيمون مارسينياك لباريس سان جيرمان الفرنسي الليلة الماضية في الدقيقة 96 ونتج عنها هدف التعادل في مرمى نيوكاسل الانجليزي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اعتبرت الصحافة الانجليزية أنه تمت "سرقة" فريقها.وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه "لا ينبغي استدعاء أي مخالفة لكرة اليد على لاعب إذا كانت الكرة قد انحرفت سابقا عن جسده"، وهو ما كان قد حصل بالفعل، ما يعني أن الحكم ارتكب خطأ كبيراً بدّل في دقيقة قاتلة ترتيب المجموعة السادسة ككل.ويتصدر بروسيا دورتموند الالماني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وخلفه سان جيرمان (7) ثم كل من نيوكاسل وميلان الايطالي (5)، ويلعب في الجولة الأخيرة دورتموند مع سان جيرمان ونيوكاسل مع ميلان.