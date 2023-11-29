فضيحة نيمار الجديدة: طلب صوراً عارضة فتركته صديقته

يبدو أن علاقة نجم برشلونة السابق بمواطنته عارضة الازياء قد انتهت

يبدو أن علاقة نجم برشلونة السابق، البرازيلي نيمار، بمواطنته عارضة الازياء برونا بيانكاردي، قد انتهت بعد أن تم الكشف عن طلبه صوراً عارية من عارضة على موقع onlyfans.

وأعلنت بيانكاردي على إنستغرام، بعد أسابيع فقط من ولادة طفلة الزوجين "هذه مسألة خاصة، ولكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات على أساس يومي، أبلغكم أنني لست في علاقة مع نيمار، نحن والدي مافي فقط، وأطلب التوقف عن ربطي بأخبار نيمار".

وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من الكشف عن طلب مهاجم الهلال السعودي صوراً فاضحة من نجمة الموقع الاباحي ألين فاريا.

كان هذا التطور أكثر إثارة للدهشة لأنه جاء بعد أسابيع فقط من ولادة مافي، فيما تحرص بيانكاردي على الحفاظ على علاقة صحية مع والد طفلتها، على الرغم من سوء سلوكه المزعوم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفترق فيها الثنائي، إذ انفصل نيمار وبيانكاردي سابقًا في آب - أغسطس 2022 بينما كان لا يزال لاعباً في باريس سان جيرمان، لكنهما تصالحا في كانون الثاني - يناير 2023 وأعلنا حملها بعد بضعة أشهر فقط.

وأظهرت لقطات شاشة من محادثة مزعومة بين فاريا ونيمار (باللغة البرتغالية) لاعب باريس سان جيرمان السابق يطلب من العارضة صورا عارية فأجابته بأنّ عليه الاشتراك والدفع لرؤية صورها.