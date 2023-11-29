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لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟

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لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟
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كرة القدم

2023-11-29 | 06:22
لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟

ألغى ليونيل ميسي متابعة أليخاندرو جارناتشو على انستغرام

ألغى ليونيل ميسي متابعة أليخاندرو جارناتشو على انستغرام، وفق ما قال النجم السابق ريو فرديناند، على قناته الخاصة على يوتيوب.
وأوضح اللاعب السابق أن جناح مانشستر يونايتد الحالي أخبره أن ليونيل ميسي لم يعد يتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حبه لكريستيانو رونالدو.
وقال فرديناند "أخبرني غارناتشو أن ميسي ألغى متابعته لمجرد أنه لا يخفي تفضيله لرونالدو، وقال لي أنه يميل للنجم البرتغالي، وهو يعتبر أنّ كريستيانو هو أفضل لاعب في التاريخ ".
ولاحظ المتابعون في نيسان - أبريل 2022، أن ميسي قد ألغى متابعة جارناتشو بعد أن نشر اللاعب صورة للنجم البرتغالي على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياه بـ"الأكثر جرأة في كل العصور"، بعد أسابيع فقط من تحميل صورة تجمعه بميسي، أرفقها بأنه "معبود".
 
لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

أليخاندرو جارناتشو

ريو فرديناند

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