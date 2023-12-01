فضيحة مدويّة .. شاهدوا كيف تعيش منتخب ناشئات الكونغو

ظروف بؤس تعيشها لاعبات كرة القدم في الكونغو

كشف فيديو نشرته AFCON 2023 عن ظروف البؤس التي تعيشها لاعبات كرة القدم في منتخب السيدات تحت 20 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأظهرت الصور والفيديو، كيف يتعين على لاعبات كرة القدم الشابات، اللواتي يعشن في ظروف محفوفة بالمخاطر ومحرومات من الخدمات الأساسية، مثل النوم على الأرض ومشاركة السرير مع زميلاتهن في الفريق، في غرفتين بدون حمامات، ووسط نزاع مالي حول المكافآت مع سلطات كرة القدم في بلدهن.

وتطلب اللاعبات الحصول على 1250 دولاراً مقابل أربع مباريات لعبنها دفاعا عن منتخبهن الوطني، في حين أن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لا يدفع حالياً، وهو على استعداد لدفع 100 دولار فقط.