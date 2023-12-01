الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فضيحة مدويّة .. شاهدوا كيف تعيش منتخب ناشئات الكونغو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة مدويّة .. شاهدوا كيف تعيش منتخب ناشئات الكونغو
A-
A+

كرة القدم

2023-12-01 | 01:08
فضيحة مدويّة .. شاهدوا كيف تعيش منتخب ناشئات الكونغو

ظروف بؤس تعيشها لاعبات كرة القدم في الكونغو

كشف فيديو نشرته AFCON 2023 عن ظروف البؤس التي تعيشها لاعبات كرة القدم في منتخب السيدات تحت 20 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأظهرت الصور والفيديو، كيف يتعين على لاعبات كرة القدم الشابات، اللواتي يعشن في ظروف محفوفة بالمخاطر ومحرومات من الخدمات الأساسية، مثل النوم على الأرض ومشاركة السرير مع زميلاتهن في الفريق، في غرفتين بدون حمامات، ووسط نزاع مالي حول المكافآت مع سلطات كرة القدم في بلدهن.
وتطلب اللاعبات الحصول على 1250 دولاراً مقابل أربع مباريات لعبنها دفاعا عن منتخبهن الوطني، في حين أن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لا يدفع حالياً، وهو على استعداد لدفع 100 دولار فقط.
 
 

فضيحة مدويّة .. شاهدوا كيف تعيش منتخب ناشئات الكونغو

رياضة

كرة القدم

AFCON 2023

منتخب السيدات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم جنوب إفريقيا .. كان متجهاً الى جنازة فقُتل في حادث
ضحية داني ألفيس تعترف بالمفاوضات لكن الصفقة لم تُنجز

اقرأ ايضا في كرة القدم

كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!
01:14

كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!

يواجه رونالدو دعوى قضائية في المحاكم الأميركية

01:14

كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!

يواجه رونالدو دعوى قضائية في المحاكم الأميركية

فيديو - منع جماهير ليجيا وارسو من دخول فيلا بارك
01:13

فيديو - منع جماهير ليجيا وارسو من دخول فيلا بارك

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الجماهير

01:13

فيديو - منع جماهير ليجيا وارسو من دخول فيلا بارك

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الجماهير

عرض قمصان ميسي في المزاد العلني وانتر ميامي أعلن عن مفاجأة
01:11

عرض قمصان ميسي في المزاد العلني وانتر ميامي أعلن عن مفاجأة

مشترٍ قدّم مبلغ 5.2 مليون دولار لقاء قميص

01:11

عرض قمصان ميسي في المزاد العلني وانتر ميامي أعلن عن مفاجأة

مشترٍ قدّم مبلغ 5.2 مليون دولار لقاء قميص

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023