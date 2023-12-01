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نجم جنوب إفريقيا .. كان متجهاً الى جنازة فقُتل في حادث

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نجم جنوب إفريقيا .. كان متجهاً الى جنازة فقُتل في حادث
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كرة القدم

2023-12-01 | 01:10
نجم جنوب إفريقيا .. كان متجهاً الى جنازة فقُتل في حادث

توفي في حادث سيارة وهو في طريقه إلى جنازة

أشاد نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بقائده السابق بابي خوماني، الذي توفي في حادث سيارة يوم السبت، وهو في طريقه إلى جنازة في كوازولو ناتال.
لعب خومان مع "القراصنة" بين عامي 1998 و2007 حيث فاز بلقب الدوري مرتين، ومثل منتخب بلاده "بافانا بافانا" وفاز معه بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية عام 2000.
ونشرت صفحة النادي الرسمية رسالة تعزية جاء فيها "أورلاندو بايرتس حزين لعلمه بوفاة القائد السابق بابي خوماني، فقد تم إبلاغ النادي من قبل والده وأسطورة الملاكمة خومان، الذي أكد أن ابنه وزوجته ريتا خومان تعرضا لحادث سيارة".

نجم جنوب إفريقيا .. كان متجهاً الى جنازة فقُتل في حادث

رياضة

كرة القدم

أورلاندو بايرتس

بابي خوماني

بافانا بافانا

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