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كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!

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كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!
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كرة القدم

2023-12-01 | 01:14
كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!

يواجه رونالدو دعوى قضائية في المحاكم الأميركية

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دعوى قضائية في المحاكم الأميركية، تزيد قيمتها عن مليار دولار، رفعها ضدّه متضررون من منصة Binance، وهم يعتقدون أن الإعلانات الخاصة باللاعب هي التي دفعتهم إلى الاستثمار في العملات المشفرة على المنصة، فتكبدوا خسائر فادحة.
ففي تشرين الثاني - نوفمبر 2022، أعلنت Binance عن أول مجموعة "CR7" من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بالشراكة مع كريستيانو، والتي قال لاعب كرة القدم عنها إنها ستكافئ المشجعين "على كل سنوات الدعم".
وتنص الدعوى على أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق كان جزءاً رئيسياً من شعبية Binance المتزايدة، بسبب تأثيره الكبير على الجمهور، مع 850 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تقول الشكوى. 
ويُزعم أن مبيعات رونالدو من NFT كانت "ناجحة بشكل لا يصدق" في الترويج للبورصة، مع زيادة بنسبة 500٪ في عمليات بحث Binance في الأسبوع التالي للبيع الأولي.
 
كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار !!

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

Binance

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

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