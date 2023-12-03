نجم برشلونة الواعد يُسجل ويرفع كأس العالم

تُوّج منتخب المانيا بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً

اختتمت بالأمس بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، حيث تُوّج منتخب المانيا باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب فرنسا.

وكان لنادي برشلونة الاسباني حضوراً بارزاً في هذه المباراة، من خلال نجمه الألماني الواعد نواه دارفيتش (نوح درويش)، حيث كان النهائي مناسبة للاعب الذي عزز تقدّم منتخب بلاده (2-0) في الشوط الثاني، قبل أن يُعادل الفرنسيون النتيجة.

ورفع دارفيتش، كابتن المنتخب الفائز كأس العالم تحت 17 عاماً، وهو سيعود إلى كاتالونيا لمواصلة تقدمه مع برشلونة أتلتيك حيث شاركه في ست مباريات، بعدما انتقل إليه هذا العام قادماً من اينتراخت فرايبورغ.



