صور - ميسي يُفنّد الشائعات حول طلاقه المزعوم

نفياً للشائعات التي انتشرت عن مشاكل بين الزوجين

توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتناول العشاء ليلة الجمعة في مدينة ميامي الاميركية مع زوجته أنتونيلا روكوزو وصديقه المقرب سيرجيو بوسكيتس وشريكته إيلينا غاليرا.

واختار نجم إنتر ميامي لكرة القدم المطعم الآسيوي الفاخر Sexy Fish لهذه المناسبة، حيث أمضى حوالي ساعتين في المكان مع زميله في الفريق وشقيقته ماريا، التي بلغت 29 عاما هذا الأسبوع.

وبدت أنتونيلا مذهلة في فستان أسود كاشف، بينما كان ميسي يرتدي سترة سوداء وبنطال جينز مع حذاء رياضي أبيض.

ويستمتع ميسي بإجازته الطويلة منذ ان غادر ناديه الجديد إنتر ميامي منافسات الدوري الأميركي، بعد أن أمضى موسماً ماضياً حافلًا بالمباريات، تخلله الفوز بلقب كأس العالم ونيل الكرة الذهبية للمرة الثامنة.