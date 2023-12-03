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فيديو - نيمار شامتاً يُقلّد ألكساندر ميتروفيتش

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فيديو - نيمار شامتاً يُقلّد ألكساندر ميتروفيتش
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كرة القدم

2023-12-03 | 02:24
فيديو - نيمار شامتاً يُقلّد ألكساندر ميتروفيتش

نشرت حسابات نادي الهلال مقطع فيديو للاعب البرازيلي

نشرت الحسابات الالكترونية المحسوبة على نادي الهلال السعودي، مقطع فيديو للاعب البرازيلي المصاب نيمار، وهو يتابع الفوز المثير "للزعيم" على النصر، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـخامسة عشرة من الدوري السعودي.
ووثّق الفيديو ردّة فعل نيمار على تسجيل زميله ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في شباك النصر، حيث قام البرازيلي بتقليد احتفالية المهاجم الصربي.
ويغيب نيمار عن الملاعب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في الهزيمة أمام الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
 
 
 
فيديو - نيمار شامتاً يُقلّد ألكساندر ميتروفيتش

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