فيديو - طفل يقتحم مواجهة برشلونة وأتليتكو لالتقاط صورة مع الأسوأ

كان "ليفا" أسوأ لاعبي المباراة

اقتحم طفل مباراة برشلونة واتليتكو مدريد ضمن الدوري الاسباني، بغية التقاط صورة مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ونجح في الوصول اليه، فيما منع اللاعب رجال الامن من اخذه من الميدان قبل التقاط صورة السيلفي معه.

فنياً، كان "ليفا" أسوأ لاعبي المباراة حيث حرم فريقه مرتين على الأقل من ترجمة تفوقه الميداني الواضح الى هدفين سهلين، فيما تمكن البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتليتكو المعار، من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 38 نقطة وخلفه جيرونا (38) ثم برشلونة (34) فأتليتكو (31) وله مباراة مؤجلة، وذلك في ختام الجولة 15 من المسابقة.