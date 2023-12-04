الغاز المسيل للدموع بطل القمة في الدوري اليوناني

تم تعليق مواجهة في الدوري اليوناني قبل دقائق من نهاية الوقت

تم تعليق مواجهة أولمبياكوس مع فولوس في الدوري اليوناني قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد أن اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشجعين.

واعتقد أيوب الكعبي أنه منح العملاق اليوناني الفوز في الدقيقة 88، عندما هز الشباك من ركلة حرة.

ولكن، كشف فحص حكم الفيديو المساعد أن كعب يوسف العربي قد ضل طريقه في التسلل، وكانت المرة الثانية في المباراة التي يلغى فيها هدف لأولمبياكوس، ما اثار غضب الجمهور من الحكام، فحطم بعضهم المقاعد على المدرجات، وهددوا بشق طريقهم إلى أرض الملعب لمواجهة الحكم.

وحاولت الشرطة اليونانية تهدئة المشجعين، ثم أجبرت على استخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن الملعب، وطال الضرر اللاعبين، فلم يكن للحكم سوى إبعادهم عن الميدان وهم يكافحون من أجل التنفس.

وانتقد رئيس فولوس، أخيلياس بيوس، الشرطة لاستخدامها الغاز المسيل للدموع، فيما أعاد الحكم الفريقين إلى الملعب بعد أكثر من ساعة لإنهاء المواجهة (2-2)، علماً ان الشرطة عادت لتستخدم الغاز المسيل للدموع مجدداً لتفريق الحشود خارج الملعب.



