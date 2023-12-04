الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

الغاز المسيل للدموع بطل القمة في الدوري اليوناني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الغاز المسيل للدموع بطل القمة في الدوري اليوناني
A-
A+

كرة القدم

2023-12-04 | 01:25
الغاز المسيل للدموع بطل القمة في الدوري اليوناني

تم تعليق مواجهة في الدوري اليوناني قبل دقائق من نهاية الوقت

تم تعليق مواجهة أولمبياكوس مع فولوس في الدوري اليوناني قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد أن اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشجعين.
واعتقد أيوب الكعبي أنه منح العملاق اليوناني الفوز في الدقيقة 88، عندما هز الشباك من ركلة حرة. 
ولكن، كشف فحص حكم الفيديو المساعد أن كعب يوسف العربي قد ضل طريقه في التسلل، وكانت المرة الثانية في المباراة التي يلغى فيها هدف لأولمبياكوس، ما اثار غضب الجمهور من الحكام، فحطم بعضهم المقاعد على المدرجات، وهددوا بشق طريقهم إلى أرض الملعب لمواجهة الحكم. 
وحاولت الشرطة اليونانية تهدئة المشجعين، ثم أجبرت على استخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن الملعب، وطال الضرر اللاعبين، فلم يكن للحكم سوى إبعادهم عن الميدان وهم يكافحون من أجل التنفس.
وانتقد رئيس فولوس، أخيلياس بيوس، الشرطة لاستخدامها الغاز المسيل للدموع، فيما أعاد الحكم الفريقين إلى الملعب بعد أكثر من ساعة لإنهاء المواجهة (2-2)، علماً ان الشرطة عادت لتستخدم الغاز المسيل للدموع مجدداً لتفريق الحشود خارج الملعب.

الغاز المسيل للدموع بطل القمة في الدوري اليوناني

رياضة

كرة القدم

أولمبياكوس

فولوس

الدوري اليوناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ثلوج تُغرق الملعب ولا تُوقف المباراة !!
فيديو - فيتور روكي يودّع ملاعب البرازيل .. نحو برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - علامات استفهام حول "هاتريك" مشبوه في انجلترا
01:33

فيديو - علامات استفهام حول "هاتريك" مشبوه في انجلترا

علامات استفهام كبيرة تفاعل معها الاعلام والجمهور

01:33

فيديو - علامات استفهام حول "هاتريك" مشبوه في انجلترا

علامات استفهام كبيرة تفاعل معها الاعلام والجمهور

فيديو - نجاة لاعب من الموت بفضل مزيل الرجفان التلقائي
01:32

فيديو - نجاة لاعب من الموت بفضل مزيل الرجفان التلقائي

عانى لاعب قرطبة من تحذير قلبي جديد

01:32

فيديو - نجاة لاعب من الموت بفضل مزيل الرجفان التلقائي

عانى لاعب قرطبة من تحذير قلبي جديد

فيديو - ثلوج تُغرق الملعب ولا تُوقف المباراة !!
01:30

فيديو - ثلوج تُغرق الملعب ولا تُوقف المباراة !!

على الرغم من الثلوج التي غمرت ملعب سسكا أرينا

01:30

فيديو - ثلوج تُغرق الملعب ولا تُوقف المباراة !!

على الرغم من الثلوج التي غمرت ملعب سسكا أرينا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023