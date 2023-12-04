فيديو - نجاة لاعب من الموت بفضل مزيل الرجفان التلقائي

عانى لاعب قرطبة دراجيزا جودليخ من تحذير قلبي جديد يوم أمس الأحد، خلال مباراة فريقه التي فاز بها (1-0) على مضيفه مليلية، ضمن الجولة 15 من المجموعة الثانية من دوري الدرجة الاولى الاسباني (RFEF).
ودلّ كل شيء على أن مزيل الرجفان التلقائي القابل للزرع، الذي تم تركيبه بعد السكتة القلبية الدراماتيكية، التي عانى منها في آذار - مارس، يعمل بالفعل وقد ساهم في إبقائه على قيد الحياة مرة أخرى.
وأكد قرطبة أن اللاعب بخير، وأنه نقل إلى مستشفى في مليلية للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة، واعدا بمزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن.