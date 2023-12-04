فيديو - نجاة لاعب من الموت بفضل مزيل الرجفان التلقائي

🇷🇸 Dragisa Gudelj (26) vuelve a sufrir una parada cardíaca en pleno partido pero el desfibrilador que le insertaron hace 9 meses le ha salvado la vida. El #Córdoba confirma que el futbolista se encuentra en buen estado. pic.twitter.com/Q450rWlN48 — Mercatosphera (@mercatosphera) December 3, 2023

عانى لاعب قرطبة دراجيزا جودليخ من تحذير قلبي جديد يوم أمس الأحد، خلال مباراة فريقه التي فاز بها (1-0) على مضيفه مليلية، ضمن الجولة 15 من المجموعة الثانية من دوري الدرجة الاولى الاسباني (RFEF).ودلّ كل شيء على أن مزيل الرجفان التلقائي القابل للزرع، الذي تم تركيبه بعد السكتة القلبية الدراماتيكية، التي عانى منها في آذار - مارس، يعمل بالفعل وقد ساهم في إبقائه على قيد الحياة مرة أخرى.وأكد قرطبة أن اللاعب بخير، وأنه نقل إلى مستشفى في مليلية للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة، واعدا بمزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن.