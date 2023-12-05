فيديو - جدّة مُنقذ ليفركوزن تنفجر فرحاً

أنقذ بونيفاس فريقه باير ليفركوزن من خسارة أولى هذا الموسم

ما أن سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 79، حتى انفجرت جدّته صُراخاً واحتفالاً على مُدرّج ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

نتحدث هنا عن اللاعب النيجيري فيكتور بونيفاس، البالغ 22 سنة، والذي سجل في مرمى بروسيا دورتموند، المتقدم منذ الدقيقة الخامسة، فبات خامساً في ترتيب هدافي الدوري الالماني برصيد ثمانية أهداف، بالتساوي مع ليروي ساني (بايرن ميونيخ) ودينيز أونداف (شتوتغارت).

أنقذ بونيفاس فريقه باير ليفركوزن من خسارة أولى هذا الموسم، وسمح له بالاحتفاظ بالصدارة برصيد 35 نقطة، بفرق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ، الذيتأجلت مباراته ضمن الجولة 13 مع يونيون برلين بسبب تراكم الثلوج في الميدان.