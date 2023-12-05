فيديو - إندريك يرقص في الملعب خلال المباراة

خلال فوز بالميراس على فلومينينسي في الدوري البرازيلي

خلال فوز بالميراس على فلومينينسي بهدف سجله برونو لوبيز في المباراة التي جمعتهما أول أمس الأحد ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي، رصدت الكاميرا، النجم الشاب إندريك، المُوّقع مع ريال مدريد الاسباني، وهو يرقص خلال فترة تبديل لاعب منافس.

ويلعب بالميراس المتصدر برصيد 69 نقطة، مباراته الأخيرة في الدوري خارج ميدانه مع كروزيرو، فيما يلعب وصيفيه بفرق ثلاث نقاط، أتليتكو مينيرو مع مُضيفه باهيا وفلامنغو مع مُضيفه ساو باولو.