الحقيقة الغريبة عن وليد فرينكي دي يونغ وميكي كيميني

يوم الثلاثاء الماضي، 21 تشرين الثاني - نوفمبر، أصبح لاعب نادي برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ وخطيبته ميكي كيميني، والدين لأول مرة.ومع ذلك، لم يشارك الثنائي فرحتهما حتى يوم الجمعة، الاول من كانون الاول - ديسمبر، عندما نشرا الصورة الأولى مع المولود الجديد.أُطلق على الصبي اسم مايلز، وهو الذي ولد بتمام الساعة 2:21 صباحاً، وبالنسبة للمؤمنين بعلم الأرقام، فإن ذلك له معنى خاص ربما .. 21 تشرين الثاني - نوفمبر،الساعة 2:21، وهذا الرقم 21 هو الذي ارتداه لاعب خط الوسط على قميصه طوال مسيرته الرياضية.وللصدف، أوضح فرينكي أثناء تقديمه كلاعب جديد في برشلونة في كانون الثاني - يناير 2019 "أحضرت عائلتي بأكملها إلى عرضي التقديمي في برشلونة ، باستثناء جدي هانز دي يونغ، والد والدي، الذي كان قد توفي عندما كنت أحتفل بعيد ميلادي الـ21".للتذكر، التقى لاعب كرة القدم وسيدة الأعمال عندما كانا طفلين وتقاسما مكتباً في المدرسة، ثم أصبحا أحد أكثر الأزواج تماسكا في المشهد الرياضي، بشكل عام، وفي عالم كرة القدم، على وجه الخصوص.