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شتيجن الى غرفة العمليات .. فهل يتسوّق برشلونة بديله؟

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شتيجن الى غرفة العمليات .. فهل يتسوّق برشلونة بديله؟
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كرة القدم

2023-12-06 | 00:21
شتيجن الى غرفة العمليات .. فهل يتسوّق برشلونة بديله؟

قرر الخضوع لعملية جراحية لحل مشاكله في أسفل الظهر

قرر مارك أندريه تير شتيجن، الخضوع لعملية جراحية لحل مشاكله في أسفل الظهر، حيث يخضع حارس المرمى الألماني لعملية جراحية "هذا الأسبوع" يليها بيان تفصيلي من النادي عن حالته.
وعلى الرغم من أن تير شتيجن قد يكون بعيدا عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، إلا أن نادي برشلونة لا يفكر في التسوق لتعويض خسارة حارس المرمى الألماني مع حارس مرمى آخر متمرس، بعدما تردد عن احتمال ضم الاسباني "الحرّ" دافيد دي خيا.
وتُظهر الإدارة الرياضية لنادي برشلونة ثقة كاملة في حارس المرمى ايناكي بينا، وخصوصاً بعد ان استجاب بشكل ممتاز وحاسم في مباراتين بارزتين، ضد بورتو في دوري ابطال اوروبا، وضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني.

شتيجن الى غرفة العمليات .. فهل يتسوّق برشلونة بديله؟

رياضة

كرة القدم

مارك أندريه تير شتيجن

برشلونة

دافيد دي خيا

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