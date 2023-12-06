نشاط جامعي عسكري لمناسبة عيد الاستقلال

مباراة تكريمية أقيمت على ملعب مجمع بلدية الغبيري

بمناسبة عيد الاستقلال، وبدعوة من جامعة USAL، شارك لاعبو الجامعة العربية المفتوحة AOU مع لاعبي جامعة USAL في المباراة التكريمية التي أقيمت على ملعب مجمع بلدية الغبيري بمواجهة فريق الجيش اللبناني.

وفي التفاصيل، افتتح النشاط بالنشيد الوطني اللبناني، ثم اقيمت مباراة في كرة القدم المصغرة انتهت بالتعادل الايجابي (٤-٤)، حضرها العميد محمد فصاعي من الجيش اللبناني والدكتور غادي مقلد وفراس عضاضة وزكريا شرارة من الجامعة العربية المفتوحة AOU والدكتور أحمد فضل الله والدكتور نصري حرب وعلي الحاج حسن من جامعة الاداب والعلوم اللبنانية USAL، اضافة الى عدد كبير من طلاب الجامعتين. وفي نهاية النشاط تم تبادل الدروع التذكارية.



