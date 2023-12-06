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قصة لا تُصدّق .. التقيا في أنفيلد رود بعد ٥١ عاماً

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قصة لا تُصدّق .. التقيا في أنفيلد رود بعد ٥١ عاماً
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كرة القدم

2023-12-06 | 00:32
قصة لا تُصدّق .. التقيا في أنفيلد رود بعد ٥١ عاماً

تم لم شمل صديقين في المدرسة في احدى مباريات ليفربول مؤخراً

تم لم شمل صديقين في المدرسة في احدى مباريات ليفربول مؤخراً، بعد 51 عاماً من فقدان الاتصال بينهما.
كان جيمس مكارثي وكولين مكابي، وكلاهما يبلغ من العمر 67 عاماً، أفضل أصدقاء المدرسة، بعد أن أجبرا على الجلوس جنباً الى جنب وفق الترتيب الأبجدي لاسم العائلة.
لكن لسوء الحظ، فقدا الاتصال بينهما في العام 1972، بعد أن انتقل كولين إلى لندن في سن 16 عاماً.
وعلى الرغم من محاولات قام بها جيمس لتحديد موقع كولين دون جدوى، استمتع الثنائي بلم شمل اشبه بمعجزة في مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي ضد لاسك في أنفيلد رود الأسبوع الماضي.
وقال جيمس "دخلت المدرج وجلست بجانب رجل لا اعرفه، فقد مر 51 عاماً، وكنا في السادسة عشرة من عمرنا حين رأينا بعضنا لاخر مرة، وتحدثنا خلال الشوط الأول وقلت له (هل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟)، ثم رأينا أسماء وملفات تعريف بعضنا على منصة اكس، فقال لي (هل ذهبت إلى مدرسة الكاردينال ألين النحوية؟)، واجبته (نعم) فردّ عليّ (هذا أنا ، كولين)". 
ووصف جيمس اللحظة بأنها "لا تصدق"، وأضاف "نظرت إلى وجهه ... وفكرت نعم، أنا أتعرف عليه". 
وعلى الرغم من انتقاله إلى لندن، عاد كولين في النهاية إلى ليفربول، واعترف بأنه لم يتعرف في البداية على صديق طفولته، قبل أن يعرفه من اسمه على منصة التواصل، واستمر الحديث بينهما، واتفقا على ترتيب لقاء آخر.
 
قصة لا تُصدّق .. التقيا في أنفيلد رود بعد ٥١ عاماً

رياضة

كرة القدم

أنفيلد رود

ليفربول

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