ظهير دورتموند الواعد هدف جدّي لبرشلونة

يقترب برشلونة من التوقيع مع الظهير الأيسر الواعد ألموجيرا كابار، لكن مطالبه قد تكون مشكلة بالنسبة للبلاوجرانا.فبعد تقارير عن محادثات مع لاعب خط الوسط السويدي لوكاس بيرجفال، البالغ من العمر 17 عاماً، تقول تقارير صحافية إن المدير الرياضي ديكو، كان مشغولاً بالعمل على توقيع كابار، الذي يلعب لبوروسيا دورتموند، وكان جزءاً من المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم تحت 17 عاماً إلى جانب مواطنه نوح دارفيتش.وتم الحديث عن اهتمام برشلونة لأول مرة في تموز - يوليو من هذا العام، وهو لاعب موهوب وقوي بدنياً، ويمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر.ويقال أن المحادثات متقدمة مع اللاعب، لكن رغبته في اللعب مع الفريق الأوّل قد تكون مشكلة لبرشلونة، إذ أنه يريد ضمانات بأنه سيتدرب مع هذا الفريق على الأقل من حين لآخر، وأنه سيقوم بالجولة معه قبل بداية الموسم المقبل، فيما يحاول دورتموند إقناعه بالبقاء من خلال تلبية طموحه.