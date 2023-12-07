تايلور سويفت تتآمر على النادي الفرنسي العريق

فاز بطل فرنسا سبع مرات في مباراة واحدة من أصل 14 في الدوري

على الرغم من وجود نجميّ الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين ألكسندر لاكازيت وديان لوفرين في صفوفه، فقد فاز نادي ليون، بطل فرنسا سبع مرات، في مباراة واحدة فقط من أصل 14 في الدوري الفرنسي، ليحتل قاع الترتيب.

وإذا ما بقيت الأمور على حالها، قد يُجبر النادي العريق على لعب مباراة فاصلة في ملعبه "غروباما"، وهي قد تتزامن مع موعد حفل مُحدد سلفاً في الزمان والمكان نفسهما، للنجمة الأميركية تايلور سويفت، ضمن جولتها الأوروبية.



