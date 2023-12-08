أزمة جديدة تضرب كرة القدم البرازيلية

بعد العروض والنتائج السيئة للمنتخب البرازيلي

بعد العروض والنتائج السيئة للمنتخب، قررت محكمة في ريو دي جانيرو أمس الخميس إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، من منصبه، وعينت مكانه مراقباً مؤقتاً، وذلك بسبب المخالفات التي حصلت برأيها قبيل العملية الانتخابية.

واعتبرت المحكمة، أن انتخاب رودريغيز، في العام 2022، شابه حصول تغييرات في القواعد الانتخابية تم اعتمادها قبل وقت قصير من الانتخابات، ما يجعلها غير صالحة وغير قانونية.

وقررت المحكمة تعيين خوسيه بيرديز، رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية، رئيسا مؤقتاً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وحددت مهلة 30 يوماً لإجراء انتخابات جديدة، علماً أنه لا يزال بإمكان إيدنالدو استئناف القرار.



