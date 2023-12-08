مشجعو لوتون تاون الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي

تم اختيار مشجعي لوتون تاون على أنهم الأكثر جاذبية

تم اختيار مشجعي لوتون تاون على أنهم الأكثر جاذبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما قيل إن مشجعي شيفيلد يونايتد هم الأقل جاذبية.

هذه النتائج، أتت بعد استفتاء حوالي 2000 مشجع، فحصل لوتون، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز على 12 في المئة من الأصوات، يليهم مشجعي ليفربول ومانشستر يونايتد بفرق بسيط، ومن بين عشاق لوتون المشهورين المغني الويلزي سيريس ماثيوز ومقدم ITV أوين.

كما تمكن مشجعو برينتفورد وكريستال بالاس وأرسنال وولفرهامبتون وتشيلسي وإيفرتون من الوصول إلى المراكز العشرة الأولى بين الأكثر إثارة.

ووفقاً لاستطلاع The Sun، فإلى جانب مشجعي شيفيلد، كان أولئك الذين يدعمون أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد هم الأقل جاذبية، فيما ظهر مشجعو توتنهام هوتسبير، إلى جانب مشجعي نوتنغهام فورست وبورنموث وفولهام وبرايتون في النصف السفلي من الترتيب.



