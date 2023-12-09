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فيديو - فيديريكو جاتي من عامل بناء الى نجم يوفنتوس الاول

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فيديو - فيديريكو جاتي من عامل بناء الى نجم يوفنتوس الاول
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كرة القدم

2023-12-09 | 03:00
فيديو - فيديريكو جاتي من عامل بناء الى نجم يوفنتوس الاول

كان يعمل في البناء عندما كان عمره 17 عاماً

سجل فيديريكو جاتي (25 عاما) أهداف الفوز ليوفنتوس في آخر مباراتين في الدوري الايطالي، أمام مونزا (90+4) وفي مواجهة نابولي التي انتهت بالأمس (1-0) ضمن الجولة 15 من المسابقة، ومنحته الصدارة برصيد 36 نقطة، بانتظار مباراة انتر ميلان اللية مع أودينيزي. 
وتعتبر رحلة جاتي مميزة للغاية، فهو كان يعمل في البناء عندما كان عمره 17 عاماً، ولعب في دوري الدرجة الثالثة قبل ثلاث سنوات فقط. 
انضم الى صفوف فروزينوني مقابل 150 الف يورو في العام 2021، واشترى يوفنتوس عقده بعد ستة أشهر فقط، مقابل 5.4 مليون جنيه إسترليني، وبات الآن أحد القطع الرئيسية في تشكيلة ماسيمو أليجري.
واحتفل المدرب أمس الجمعة بالفوز على نابولي بالدخول الى غرفة اللاعبين ومصافحتهم فرداً فرداً وتخصيص جاتي بعناق خاص، كما تم تسليمه جائزة مدرب الشهر في الدوري الايطالي.
 
 
 
فيديو - فيديريكو جاتي من عامل بناء الى نجم يوفنتوس الاول

رياضة

كرة القدم

فيديريكو جاتي

يوفنتوس الدوري الايطالي

نابولي

مونزا

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