بونيفاس يبصم تفوقه الرابع توالياً في ألمانيا

جائزة لاعب الشهر أربع مرات توالياً في الدوري الألماني

نال اللاعب النيجيري فيكتور بونيفاس، البالغ 22 سنة، الذي انضم إلى باير ليفركوزن هذا الصيف، جائزة لاعب الشهر أربع مرات توالياً في الدوري الألماني، ما جعل منه بلا أدنى شك صفقة الموسم.

وكان بونيفاس سجل الاسبوع الفائت، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 79، في مرمى بروسيا دورتموند، المتقدم منذ الدقيقة الخامسة، فبات خامساً في ترتيب هدافي الدوري الالماني برصيد ثمانية أهداف، بالتساوي مع ليروي ساني (بايرن ميونيخ) ودينيز أونداف (شتوتغارت).

وأنقذ بونيفاس فريقه ليفركوزن من خسارة أولى هذا الموسم، وسمح له بالاحتفاظ بالصدارة برصيد 35 نقطة، وهو يلعب غداً الاحد مع مُضيفه شتوتغارت في الجولة 14 من الدوري، فيما يلعب بايرن ميونيخ، منافسه على الصدارة بفرق ثلاث نقاط مع اينتراخت فرانكفورت، وتبقى له مباراة مؤجلة.



