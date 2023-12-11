الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

قائد شيفيلد تجاهل شارة المثليين فأصبح أول من لا يحملها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قائد شيفيلد تجاهل شارة المثليين فأصبح أول من لا يحملها
A-
A+

كرة القدم

2023-12-11 | 00:38
قائد شيفيلد تجاهل شارة المثليين فأصبح أول من لا يحملها

أول لاعب لا يحمل شارة القيادة الداعمة لمجتمع المثليين

أصبح أنيل أحمد هودزيتش، أول لاعب لا يحمل شارة القيادة الداعمة لمجتمع المثليين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ سبع سنوات خلال خسارة شيفيلد يونايتد أمام ليفربول ليلة الأربعاء.
وعانى "بليدز" من هزيمته الأولى في الفترة الثانية لكريس وايلدر كمدرب، حيث سجل فيرجيل فان دايك ودومينيك زوبوسزلاي لفريق يورجن كلوب.
وتم تكليف اللاعب البوسني بمهام الكابتن في غياب جون إيغان وكريس باشام، لكنه لم يضع شارة دعم المثلية، واختار شارة القيادة التقليديّة بدلًا من ذلك.
وكان قد طُلب من جميع قادة الاندية في الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ عددهم 20 لاعباً وضع شارة تحمل ألوان قوس القزح التقليدية في المباريات، كجزء من حملة Rainbow Laces.
وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز أنّ الأندية ستجتمع بين 2 و 7 كانون الأول - ديسمبر للاحتفال بحملة Stonewall 2023/24 Rainbow Laces وإظهار الدعم لجميع المثليين في كرة القدم وخارجها.
وفي مباريات الجولة، حمل قائد ليفربول فان دايك شارة القيادة، وكذلك مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وعندما قيل لأحمد هودزيتش إنه لا يحمل شارة قوس قزح، ردّ أنه لم يكن على علم بالموقف. 
 
قائد شيفيلد تجاهل شارة المثليين فأصبح أول من لا يحملها

رياضة

كرة القدم

أنيل أحمد هودزيتش

الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهدوا كيف تمّزق سروال محمد رمضان أثناء تصوير فيديو كروي
القصة الكاملة لعرض بايرن ميونيخ لرونالد أراوخو

اقرأ ايضا في كرة القدم

شاهدوا كيف تمّزق سروال محمد رمضان أثناء تصوير فيديو كروي
00:45

شاهدوا كيف تمّزق سروال محمد رمضان أثناء تصوير فيديو كروي

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن الموقف المحرج الذي تعرّض له

00:45

شاهدوا كيف تمّزق سروال محمد رمضان أثناء تصوير فيديو كروي

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن الموقف المحرج الذي تعرّض له

القصة الكاملة لعرض بايرن ميونيخ لرونالد أراوخو
00:36

القصة الكاملة لعرض بايرن ميونيخ لرونالد أراوخو

بايرن على استعداد لدفع رسوم انتقال هائلة لرونالد أراوخو

00:36

القصة الكاملة لعرض بايرن ميونيخ لرونالد أراوخو

بايرن على استعداد لدفع رسوم انتقال هائلة لرونالد أراوخو

فيديو - أحد أطفال توتنهام يستعد بحميّة عالية جداً !!
00:32

فيديو - أحد أطفال توتنهام يستعد بحميّة عالية جداً !!

قبيل المباراة التي انتهت الى سحق توتنهام لضيفه نيوكاسل

00:32

فيديو - أحد أطفال توتنهام يستعد بحميّة عالية جداً !!

قبيل المباراة التي انتهت الى سحق توتنهام لضيفه نيوكاسل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023