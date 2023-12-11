قائد شيفيلد تجاهل شارة المثليين فأصبح أول من لا يحملها

أصبح أنيل أحمد هودزيتش، أول لاعب لا يحمل شارة القيادة الداعمة لمجتمع المثليين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ سبع سنوات خلال خسارة شيفيلد يونايتد أمام ليفربول ليلة الأربعاء.وعانى "بليدز" من هزيمته الأولى في الفترة الثانية لكريس وايلدر كمدرب، حيث سجل فيرجيل فان دايك ودومينيك زوبوسزلاي لفريق يورجن كلوب.وتم تكليف اللاعب البوسني بمهام الكابتن في غياب جون إيغان وكريس باشام، لكنه لم يضع شارة دعم المثلية، واختار شارة القيادة التقليديّة بدلًا من ذلك.وكان قد طُلب من جميع قادة الاندية في الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ عددهم 20 لاعباً وضع شارة تحمل ألوان قوس القزح التقليدية في المباريات، كجزء من حملة Rainbow Laces.وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز أنّ الأندية ستجتمع بين 2 و 7 كانون الأول - ديسمبر للاحتفال بحملة Stonewall 2023/24 Rainbow Laces وإظهار الدعم لجميع المثليين في كرة القدم وخارجها.وفي مباريات الجولة، حمل قائد ليفربول فان دايك شارة القيادة، وكذلك مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، وعندما قيل لأحمد هودزيتش إنه لا يحمل شارة قوس قزح، ردّ أنه لم يكن على علم بالموقف.