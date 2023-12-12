كيفن دي بروين يختار بذكاء بين ميسي ورونالدو

عندما سئل عما إذا كان يفضل اللعب مع كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي

قدم كيفن دي بروين إجابة "ديبلوماسية"، عندما سئل عما إذا كان يفضل اللعب مع كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

دي بروين هو أحد أعظم اللاعبين في جيله، وهو قدّم تفسيراً بسيطاً لسبب استفادته أكثر من اللعب بجابب رونالدو حال حصوله، إذ أن ميسي يلعب في مركز مماثل لمركزه أي "كصانع ألعاب".

وواجه الدولي البلجيكي كلا اللاعبين على مستوى الأندية والساحة الدولية، وقال إنه يفضل اللعب مع نجم مانشستر يونايتد السابق لأنه "مهاجم نموذجي"، وأضاف لاعب وسط مانشستر سيتي "ربما أقول رونالدو لأنه مهاجم نموذجي، فميسي لا يزال صانع ألعاب، وأنا صانع ألعاب، وأفضّل أن تعطيني مهاجماً".

دي بروين يبدع في مركز صانع الألعاب، وقد برز بشكل خاص باللعب جنباً إلى جنب مع النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل 52 هدفاً في موسمه الأول مع مانشستر سيتي.

اما ميسي ورونالدو، فقد سيطرا على كرة القدم لأكثر من 15 عاماً، حيث سجل كلاهما عدداً مذهلاً من الأهداف، وجمعا 79 لقباً، وكان التنافس بينهما صحياً، حيث أجبرا بعضهما البعض على رفع مستوى لعبتهما.



