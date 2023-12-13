مواجهة ميسي - رونالدو في السعودية حديث الوسط الكروي

بعد تقارير متضاربة حول المباراة المحتملة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

أكد إنتر ميامي الاميركي أنه سيواجه النصر السعودي، بعد تقارير متضاربة حول المباراة المحتملة التي قد تشهد مواجهة أخيرة ربما، بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

والآن، يبدو أنّ المشجعين سيحصلون على رغبتهم بعد إعلان انتر ميامي الذي أكّد أنّه سيتوجّه إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، في أول جولة دولية له على الإطلاق.

وسيلعب فريق ديفيد بيكهام مباراتين في المملكة العربية السعودية في كأس موسم الرياض، حيث ستكون المواجهة بين إنتر ميامي والنصر الأولى بين ميسي ورونالدو منذ ما يزيد قليلاً عن عام.

ووفق المخطط، سيواجه إنتر ميامي مضيفه الهلال في 29 كانون الثاني - يناير، قبل مواجهة النصر - رونالدو في 1 شباط - فبراير ، في مباراتين يستضيفهما ملعب المملكة أرينا.

وسجل كلا اللاعبين، عندما تفوق باريس سان جيرمان على فريق كل النجوم في الرياض (٥-٤)، وتواجه أسطورتا اللعبة 36 مرة، حيث تفوق ميسي في رصيد الأهداف (٢٢-٢١)، كما تفوق نجم برشلونة السابق في عدد التمريرات الحاسمة.



