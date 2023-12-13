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الجدل حول تن هاج: استبدل رونالدو بمهاجم رصيده صفر

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الجدل حول تن هاج: استبدل رونالدو بمهاجم رصيده صفر
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كرة القدم

2023-12-13 | 00:14
الجدل حول تن هاج: استبدل رونالدو بمهاجم رصيده صفر

اتسّع الجدل الدائر حول طريقة إدارة تن هاج لمانشستر يونايتد

اتسّع الجدل الدائر حول طريقة إدارة المدرب الهولندي إريك تن هاج لفريقه مانشستر يونايتد الانجليزي، حيث أنها كانت غالبا مثار نقاش على مُدرّجات أولد ترافورد، وعلى صفحات الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الإجراء الذي أثار معظم النقاش دوماً هو التسبب برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانتقاله بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، والهدف هو إفساح المجال أمام موهبة شابة، الدانماركي راسموس هوجلوند. 
وانتقد كثيرون هذا الخيار، وفي طليعتهم الصحفي بيرس مورغان، الذي انتقد علنا قرارات الهولندي، وقال "طرد إريك تن هاج أفضل مهاجم في التاريخ (كريستيانو رونالدو)، واستبدله بهذا الصبي، الذي سجل 0 أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وخرج "المانيو" خالي الوفاض اوروبياً بعد خسارته امس الثلاثاء في عقر داره امام بايرن ميونيخ الالماني، وحلوله اخيراً في المجموعة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

الجدل حول تن هاج: استبدل رونالدو بمهاجم رصيده صفر

رياضة

كرة القدم

إريك تن هاج

مانشستر يونايتد

أولد ترافورد

كريستيانو رونالدو

راسموس هوجلوند

بيرس مورغان

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