حسمٌ مُحتمل لـ 141 نقطة من رصيد النادي الويلزي !!

بونتيبريد يونايتد نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية

من المتوقع أن يواجه بونتيبريد يونايتد، وهو نادٍ من الدرجة الأولى الويلزية، حسم 141 نقطة بسبب سلسلة من المخالفات المالية والتعاقدية التي يتهمه بها الاتحاد الويلزي لكرة القدم (FAW).

وأدين بونتيبريد بارتكاب 18 تهمة تتعلق بمخالفات مالية، وتم حسم ست نقاط من رصيده، ما وضعه في قاع الترتيب برصيد سبع نقاط بعد 18 مباراة، لكنه قد يخسر 135 نقطة إضافية، في حال انهاء عقد أي لاعب قبل نهاية موسم 2024-2025.

واتهم الاتحاد نادي بونتيبريد بعدم دفع الأموال المستحقة للاعبين، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية معهم، بالإضافة إلى عدم تسجيل اللاعبين بشكل صحيح وارتكاب مواءمات غير لائقة.

كما منعت اللجنة المستقلة التي تعاملت مع القضية النادي الويلزي من التوقيع في فترتي الانتقالات المقبلتين، لذلك لن يتمكن من دمج أي وافد جديد حتى كانون الثاني - يناير 2025.



