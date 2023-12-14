الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول قد يُمنعوا من الاستحمام !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول قد يُمنعوا من الاستحمام !!
A-
A+

كرة القدم

2023-12-13 | 23:39
لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول قد يُمنعوا من الاستحمام !!

بسبب أزمة المناخ التي تعيث فساداً في إسبانيا

قد يواجه لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول بداية غير مريحة في العام المقبل، بسبب أزمة المناخ التي تعيث فساداً في إسبانيا، فإذا استمر نقص الأمطار في كاتالونيا، سيُمنع اللاعبون من الاستحمام (!).
فقد أعلنت الحكومة الكاتالونية أنه باستثناء هطول الأمطار في الأسابيع المقبلة، ستدخل المنطقة في حالة طوارئ بسبب الجفاف، وذلك بعد عام جاف تاريخياً، وسيكون لذلك تأثير على أفضل المؤسسات الرياضية في المنطقة.
ففي السياق، وقع كل من جيرونا وبرشلونة اتفاقاً مع الحكومة الأسبوع الماضي، يلتزمان بموجبه بقراراتها، والنتيجة هي، كما أوضح المستشار ديفيد ماسكورت، أنه سيتم السماح لأندية كرة القدم بمواصلة ري ملاعبها، في مقابل منع اللاعبين من استخدام حمامات غرفة الملابس.
ولم يتضح بعد ما إذا كان برشلونة سيواجه غرامات لعدم الالتزام بالقيود، لكن البلاوجرانا ادّعوا أنهم ملتزمون برعاية البيئة، وسيكون الوضع المستجد بمثابة إحباط آخر لتشافي وطاقمه الفني، الذين يعملون بالفعل في محيط غير مألوف في ملعب مونتجويك.
 
لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول قد يُمنعوا من الاستحمام !!

رياضة

كرة القدم

برشلونة

جيرونا

إسبانيول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضيحة القبلة - روبياليس يدّعي أنه اُستخدم للتغطية على صفقة سياسية !!
فيديو - جوب يرتدي ثوب جود ويتألق بقيادة فريقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو
23:45

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو

لطالما كان سيرخيو راموس وبيلار روبيو نموذجاً للثنائي المثالي

23:45

تداعيات الطلاق المحتمل بين راموس ورابيو

لطالما كان سيرخيو راموس وبيلار روبيو نموذجاً للثنائي المثالي

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟
23:42

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟

رجل كرة قدم لعب 15 عاماً لنادي مغمور

23:42

هل تعلم من هو رئيس نادي جيرونا .. جار برشلونة وقاهره؟

رجل كرة قدم لعب 15 عاماً لنادي مغمور

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023