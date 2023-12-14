لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول قد يُمنعوا من الاستحمام !!

قد يواجه لاعبو برشلونة وجيرونا وإسبانيول بداية غير مريحة في العام المقبل، بسبب أزمة المناخ التي تعيث فساداً في إسبانيا، فإذا استمر نقص الأمطار في كاتالونيا، سيُمنع اللاعبون من الاستحمام (!).فقد أعلنت الحكومة الكاتالونية أنه باستثناء هطول الأمطار في الأسابيع المقبلة، ستدخل المنطقة في حالة طوارئ بسبب الجفاف، وذلك بعد عام جاف تاريخياً، وسيكون لذلك تأثير على أفضل المؤسسات الرياضية في المنطقة.ففي السياق، وقع كل من جيرونا وبرشلونة اتفاقاً مع الحكومة الأسبوع الماضي، يلتزمان بموجبه بقراراتها، والنتيجة هي، كما أوضح المستشار ديفيد ماسكورت، أنه سيتم السماح لأندية كرة القدم بمواصلة ري ملاعبها، في مقابل منع اللاعبين من استخدام حمامات غرفة الملابس.ولم يتضح بعد ما إذا كان برشلونة سيواجه غرامات لعدم الالتزام بالقيود، لكن البلاوجرانا ادّعوا أنهم ملتزمون برعاية البيئة، وسيكون الوضع المستجد بمثابة إحباط آخر لتشافي وطاقمه الفني، الذين يعملون بالفعل في محيط غير مألوف في ملعب مونتجويك.