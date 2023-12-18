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فيديو - السقف المذهل القابل للسحب في سانتياغو برنابيو

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فيديو - السقف المذهل القابل للسحب في سانتياغو برنابيو
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كرة القدم

2023-12-18 | 00:33
فيديو - السقف المذهل القابل للسحب في سانتياغو برنابيو

استخدام السقف الكبير القابل للسحب للمرة الثانية

شهدت المباراة التي انتهت الى فوز ريال مدريد على ضيفه فياريال (4-1) ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني استخدام السقف الكبير القابل للسحب للمرة الثانية، في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد الاولى الى جمعته مع ضيفه خيتافي في الثاني من أيلول - سبتمبر الفائت.
وفي مباريات الليغا، يعود الى ريال مدريد وحده اتخاذ القرارات المتعلقة باللعب مع سقف مفتوح أو مغلق، حيث لا يوجد اي مانع في قواعد المسابقة، التي تفرض بقاء الحال حتى نهاية اللعب على ما بدأ عليه.
أما في المنافسة الأوروبية، فيختلف السيناريو، حيث لا يملك النادي القدرة على تقرير بقاء السقف مفتوحاً أو مغلقاً، اذ توضح المادة 32 من نظام الاتحاد الأوروبي أن "مراقب المباراة، بعد التشاور مع الحكم، هو الذي يقرر ما إذا كان سقف الملعب القابل للسحب سيكون مفتوحا أو مغلقا أثناء اللعب".
 
 
فيديو - السقف المذهل القابل للسحب في سانتياغو برنابيو

كرة القدم

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