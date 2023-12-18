شتيغن يخرج أخيراً عن صمته .. خطوة واحدة أقرب

التزم تير شتيغن الصمت منذ إجرائه عملية جراحية

التزم حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن الصمت منذ إجرائه عملية جراحية لإنهاء مشاكل ظهره، الى أن نشر أمس الأحد، صورة لنفسه على منصة إكس وهو يمشي، مرفقاً ذلك بعبارة "خطوة واحدة أقرب".

وخضع حارس المرمى لعملية جراحية مؤخراً في فرنسا بسبب آلام في أسفل الظهر، بعد ثلاثة أسابيع من العلاج المحافظ الذي لم يعط النتائج المتوقعة.

وعلى الرغم من أن نادي برشلونة لم يعلن أية تفاصيل، إلا أن التقدير المتوقع هو الغياب لمدة شهرين، فيما أوضح المدرب تشافي ثقته بالحارس البديل إينياكي بينيا أثناء غياب تير شتيغن، وهو برهن بالفعل عن نجاعته.