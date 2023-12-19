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العثور على اللاعب البرازيلي المخطوف .. في الشارع !!

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العثور على اللاعب البرازيلي المخطوف .. في الشارع !!
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كرة القدم

2023-12-18 | 23:43
العثور على اللاعب البرازيلي المخطوف .. في الشارع !!

عثرت على اللاعب سيارة تابعة للشرطة العسكرية

تم العثور على مارسيلينيو كاريوكا، لاعب كرة القدم السابق، ومعبود جماهير كورينثيانز، في إيتاكوكيتوبا، في ساو باولو الكبرى، بعد ظهر أمس الاثنين.
وعثرت على اللاعب سيارة تابعة للشرطة العسكرية، وهو يسير في الشارع، وقال مدير إدارة عمليات الشرطة الاستراتيجية (DOPE)، باولو بيلز، إنه يجري التحقيق في جميع الفرضيات.
وكان الرياضي السابق مفقوداً منذ أول أمس الأحد، عندما ذهب بالسيارة إلى عرض في المنطقة الشرقية من عاصمة ساو باولو.
وكانت عصابة أعلنت خطف اللاعب وطلبت فدية 90 ألف ريال برازيلي، كما ظهر في فيديو بعين سوداء، وقال نيكو إن مارسيلينيو سيوضح ما حدث.

العثور على اللاعب البرازيلي المخطوف .. في الشارع !!

رياضة

كرة القدم

مارسيلينيو كاريوكا

كورينثيانز

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