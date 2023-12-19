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هل يترك انجازاته في برشلونة ويذهب إلى أميركا؟

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هل يترك انجازاته في برشلونة ويذهب إلى أميركا؟
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كرة القدم

2023-12-18 | 23:46
هل يترك انجازاته في برشلونة ويذهب إلى أميركا؟

بات من المؤكد أنه يخوض موسمه الأخير في برشلونة

بات من المؤكد أن جوناتان جيرالديز، يخوض موسمه الأخير في تدريب فريق برشلونة للسيدات، المهيمن محلياً وأوروبياّ.
فقد أعلن المدرب أنه سيترك مقعده، بعدما قاد الفريق في موسمين كاملين حتى الآن، حيث فاز بلقب الدوري في كلا الموسمين حاصداً 90 من 90 نقطة ثم 85 نقطة من 90 ممكنة، وهو خسر مرة واحدة وتعادل مرة في 60 مباراة.
تأهل برشلونة في الموسمين الى نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز باللقب مرة، كما حصد لقب كأس السوبر الإسباني للسيدات مرتين وكأس الملكة مرة واحدة، وجاء في اجمالي السجل مع الفريق 97 انتصاراً وتعادلين وأربع هزائم.
وتردد أن المدرب الاسباني يتجه الى الولايات المتحدة لتدريب واشنطن سبيريت، وهو نادي كرة قدم أميركي محترف، مقره في العاصمة واشنطن، وينافس في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.
 
هل يترك انجازاته في برشلونة ويذهب إلى أميركا؟

رياضة

كرة القدم

جوناتان جيرالديز

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

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