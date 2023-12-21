الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فيديو - شجار جماعي .. طرد 5 لاعبين في الوقت بدل الضائع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شجار جماعي .. طرد 5 لاعبين في الوقت بدل الضائع
A-
A+

كرة القدم

2023-12-20 | 23:55
فيديو - شجار جماعي .. طرد 5 لاعبين في الوقت بدل الضائع

في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الدرجة الثالثة في تركيا

تتوالى الأحداث الكروية في تركيا، وجديدها شجار جماعي تلاه طرد خمسة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الدرجة الثالثة يوم أمس الأربعاء بين بورسابور وديار بيكي سبور.
واندلعت المشاجرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما احتفل لاعب من الفريق الزائر بهدفه أمام جماهير أصحاب الأرض، لتتحول الأمور إلى شجار شامل بين اللاعبين.
وكان الحكم قد تعرض للكم في وجهه من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق كوجا، واندلعت اعمال عنف في مباراة للكرة الطائرة حيث هوجم لاعبون ومدربون من قبل المتفرجين بالزجاجات البلاستيكية.
وفي مباراة ليلة الأربعاء، شارك اللاعبون والمدربون والموظفون الفنيون في بورسابور في المشاهد القبيحة التي أدت إلى نشر شرطة مكافحة الشغب ومحاولة المشجعين الوصول إلى أرض الملعب.
وبعد شجار طويل وتضارب بين أعضاء الفريقين، استقرت الامور في النهاية، بما كان يكفي للحكم لإصدار حكمه بطرد خمسة لاعبين، اثنين من بورسابور، وثلاثة من ديار بيكي سبور الذي فاز (2-0).
 
 
فيديو - شجار جماعي .. طرد 5 لاعبين في الوقت بدل الضائع

رياضة

كرة القدم

بورسابور

ديار بيكي سبور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لافيتزي إلى المستشفى مصاباً بجرح في البطن فما السبب؟
ماذا حصل بين ميسي وغوميز خلال المونديال بسبب أنتونيلا؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

الحكم المُعتدى عليه في أول ردّة فعل .. لن أسامح
01:02

الحكم المُعتدى عليه في أول ردّة فعل .. لن أسامح

تلقى لكمة في وجهه على أرض الملعب مع نهاية مباراة

01:02

الحكم المُعتدى عليه في أول ردّة فعل .. لن أسامح

تلقى لكمة في وجهه على أرض الملعب مع نهاية مباراة

بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو
01:01

بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو

تربّع على عرش "البوندسليجا" برصيد 42 نقطة مع قوة هجومية ضاربة

01:01

بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو

تربّع على عرش "البوندسليجا" برصيد 42 نقطة مع قوة هجومية ضاربة

فيديو - احتفال مجنون للاعبي أولمبيك ليون .. إليكم السبب
00:59

فيديو - احتفال مجنون للاعبي أولمبيك ليون .. إليكم السبب

أولمبيك ليون هو أحد أعرق الأندية في فرنسا

00:59

فيديو - احتفال مجنون للاعبي أولمبيك ليون .. إليكم السبب

أولمبيك ليون هو أحد أعرق الأندية في فرنسا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023