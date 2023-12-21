فيديو - شجار جماعي .. طرد 5 لاعبين في الوقت بدل الضائع

في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الدرجة الثالثة في تركيا

تتوالى الأحداث الكروية في تركيا، وجديدها شجار جماعي تلاه طرد خمسة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الدرجة الثالثة يوم أمس الأربعاء بين بورسابور وديار بيكي سبور.

واندلعت المشاجرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما احتفل لاعب من الفريق الزائر بهدفه أمام جماهير أصحاب الأرض، لتتحول الأمور إلى شجار شامل بين اللاعبين.

وكان الحكم قد تعرض للكم في وجهه من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق كوجا، واندلعت اعمال عنف في مباراة للكرة الطائرة حيث هوجم لاعبون ومدربون من قبل المتفرجين بالزجاجات البلاستيكية.

وفي مباراة ليلة الأربعاء، شارك اللاعبون والمدربون والموظفون الفنيون في بورسابور في المشاهد القبيحة التي أدت إلى نشر شرطة مكافحة الشغب ومحاولة المشجعين الوصول إلى أرض الملعب.

وبعد شجار طويل وتضارب بين أعضاء الفريقين، استقرت الامور في النهاية، بما كان يكفي للحكم لإصدار حكمه بطرد خمسة لاعبين، اثنين من بورسابور، وثلاثة من ديار بيكي سبور الذي فاز (2-0).