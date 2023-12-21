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بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو

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بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو
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كرة القدم

2023-12-21 | 01:01
بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو

تربّع على عرش "البوندسليجا" برصيد 42 نقطة مع قوة هجومية ضاربة

أنهى بايرليفركوزن، العام 2023، بفوز كاسح على ضيفه بوخوم (4-0) ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني، ليتربّع على عرش "البوندسليجا" برصيد 42 نقطة، مع قوة هجومية ضاربة (81 هدفاً)، متقدما بفرق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي خاض مباراة أقل.
وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، هي الوحيدة التي لم تتعرض لأي خسارة على مدار 25 مباراة خاضتها في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث حققت الفوز في 22 مباراة، وتعادلت في 3 أخرى، وهو رقم قياسي.
وأكدت الشبكة أنها المرة الأولى في تاريخ الكرة الألمانية، التي يستمر فيها فريق من دون هزيمة طوال 25 مباراة منذ بداية الموسم، كما أنه الرقم الأفضل حتى الآن في تاريخ النادي نفسه لجهة فوزه بـ22 مباراة من أصل 35 خاضها في البوندسليجا على مدار العام.

بايرليفركوزن وموسم الارقام القياسية مع تشابي ألونسو

رياضة

كرة القدم

بايرليفركوزن

الدوري الألماني

البوندسليجا

تشابي ألونسو

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