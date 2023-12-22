فيديو - فيتور روكي يوّضب أمتعته .. بارقة أمل ينتظرها البارشا

يمتلك النادي الكاتالوني أسوأ نسبة في تحويل الفرص والتسديدات لأهداف

يعاني نادي برشلونة بشدة هذا الموسم، فدفاعه يُخترق بسهولة، لكن المشكلة الأكبر هي في فشل لاعبيه في ترجمة الفرص لأهداف، فبين الأندية الأوروبية يمتلك النادي الكاتالوني أسوأ نسبة في تحويل الفرص والتسديدات لأهداف، وهي لا تتخطى الـ31%.

بارقة أمل ينتظرها البارشا، وهي ستكون بمناسبة هدية الأعياد، إذ من المقرر أن يصل اللاعب البرازيلي فيتور روكي، برفقة عائلته إلى إسبانيا في أواخر الشهر الحالي، وهو قد بدأ بالفعل بتحضير نفسه لهذا الانتقال، إذ انتشر مقطع فيديو له وهو يوضّب قميص برشلونة.

روكي، مهاجم يبلغ من العمر ١٨ عاماً فقط، وتعاقد معه النادي الكاتالوني من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، ولديه بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، إحصاءات وأرقام أفضل من جميع اللاعبين في العالم ممن هم دون 20 عاماً.

فقد نجح روكي في ترجمة نحو 63% من الفرص التي أُتيحت له إلى أهداف، كما أنه يسجل هدفاً من كل 3.3 تسديدة نحو المرمى، وبهذه الأرقام، قد يكون القطعة الناقصة في هجوم برشلونة الذي يمر بفترة صعبة جدّاً.