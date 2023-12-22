فيديو - مفاجأة مدوية .. نادي الدرجة الرابعة يُقصي أياكس

حقّق إنجازاً أسطوريّاً بتغلبه (3-2) على أياكس أمستردام

يبدو أنّ نادي "هركوليس" الهولندي اسم على مسمّى، إذ حقّق إنجازاً أسطوريّاً مساء امس الخميس، بتغلبه (3-2) على أياكس أمستردام، أحد أعرق الأندية الهولندية والأوروبية، وأقصاه من كأس هولندا.

وبهذا الفوز يكون هركوليس، النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة، قد عمّق من جراح أياكس الذي لا يعيش أفضل مواسمه، إذ يحتلّ المركز الخامس في ترتيب الدوري المحلي، بعد ١٦ مباراة حقق خلالها ٧ انتصارات فقط مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم.

وشهدت مباراة الكأس سيناريو مجنون، إذ كان هركوليس متفوقاً بهدفين نظيفين حتى الدقيقة ٨٣، وفي ست دقائق تمكن أياكس من تعديل النتيجة، قبل أن يضربه منافسه بهدف إقصائه من البطولة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.