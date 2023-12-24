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هاري كين يترك الفندق.. 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً

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هاري كين يترك الفندق.. 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً
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كرة القدم

2023-12-24 | 03:17
هاري كين يترك الفندق.. 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً

أقام فيه منذ انتقاله الصيفي من توتنهام الى بايرن ميونيخ

شكر هاري كين موظفي فندق ميونيخ الفاخر الذي أقام فيه منذ انتقاله الصيفي من توتنهام الى بايرن ميونيخ، حيث يستعد للانتقال إلى منزل عائلي. 
وكان قائد منتخب إنجلترا يعيش منذ آب - أغسطس الماضي، في جناح يُكلّف عشرة آلاف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، في فندق Vier Jahreszeiten Kempinski، ويقال إنه دفع فاتورة تزيد عن مليون جنيه إسترليني. 
وكان مهاجم توتنهام السابق، الذي يتقاضى الآن راتبا يبلغ حوالي 415 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، يقيم في الفندق بمفرده لأن زوجته كيت لم تسافر معه بعد ولادة طفلهما الرابع. 
ومن المقرر الآن أن يلتئم شمل العائلة في بافاريا بعد تأمين منزل جديد، حيث شارك كين صورة له على انستغرام، مع موظفي الفندق وهو يودعهم.
وكتب كين، البالغ من العمر 30 عاماً "شكرا جزيلا لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر أنني في بيتي منذ انتقالي إلى ميونيخ"، وأضاف "كان [توماس مولر] قلقا من أن غرفتي أصبحت صغيرة جداً، لذا حان الوقت لتسجيل المغادرة والدخول إلى مكان خاص بي مع عائلتي".
 
هاري كين يترك الفندق.. 10 آلاف جنيه إسترليني يومياً

رياضة

كرة القدم

هاري كين

توتنهام

بايرن ميونيخ

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