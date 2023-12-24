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مانشستر يونايتد يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقيادة تن هاج

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مانشستر يونايتد يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقيادة تن هاج
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كرة القدم

2023-12-24 | 03:21
مانشستر يونايتد يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقيادة تن هاج

الأرقام القياسية لسوء الحظ لا تدعو للفخر

يواصل مانشستر يونايتد تحطيم الأرقام القياسية تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تن هاج، لكنها لسوء الحظ، أرقام لا تدعو للفخر.
فقد تواصل موسم "الشياطين الحمر" الكئيب مع هزيمة جديدة جاءت بنتيجة (0-2) أمام وست هام في استاد لندن يوم أمس السبت، ليحتل اليونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بفرق ثماني نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.
وفي الأرقام السلبية، فقد خسر فريق "تن هاج" حتى الآن 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أكثر مما فعله قبل عيد الميلاد في أي موسم منذ العام 1930.
وكانت هزيمة يوم أمس السبت هي العشرين في هذا التقويم، وهو أمر لم يحدث منذ العام 1989، كما فشل الفريق بالتسجيل للمباراة الرابعة توالياً، وحدث ذلك آخر مرة في العام 1992، حيث مرّت 336 دقيقة منذ آخر مرة هزّ فيها الشباك.
أيضاً، كانت المباراة الايرة محطة بائسة أخرى للمهاجم راسموس هوجلوند، الذي بلغت تكلفته 72 مليون جنيه إسترليني، اذ لم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري.
 
مانشستر يونايتد يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقيادة تن هاج

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

إيريك تن هاج

الدوري الانجليزي الممتاز

راسموس هوجلوند

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