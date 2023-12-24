جاسكوين ينشر صورة "العاريتين" مجدداً .. ميلاد سعيد !!

أخبر أيقونة إنجلترا بول جاسكوين معجبيه على وسائل التواصل أمنيته بـ"أن يكون عيد الميلاد كل يوم" ونشر صورة له مع مشجعة عارية مقتحمة للملعب.ففي العام 1998، واجه جاسكوين، الذي كان آنذاك من ميدلسبروه، نيوكاسل يونايتد في ريفرسايد، في مباراة التقى فيها بكل من فانيسا ريتشاردز وزميلتها راشيل سادلر، اللّتين ركضتا إلى الملعب عاريتي الصدر مرتديتين تنورة عيد الميلاد وقبعة.وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، ذكّر نجم إنجلترا السابق معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي بذلك الحدث في ريفرسايد، ونشر الصورة مُعلقاً عليها بوقاحة "أتمنى أن يكون عيد الميلاد كل يوم، عيد ميلاد سعيد"، وسط تعليقات وتفاعل واسعين.وللتذكير، فبعد تلك المباراة، أمضت السيدتان ست ساعات في زنزانة سجن بورو، ثم حصلتا على تسريح مشروط لمدة عام، بالإضافة إلى منعهما من دخول مباريات ميدلسبروه لمدة عام.