الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

جاسكوين ينشر صورة "العاريتين" مجدداً .. ميلاد سعيد !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جاسكوين ينشر صورة &quot;العاريتين&quot; مجدداً .. ميلاد سعيد !!
A-
A+

كرة القدم

2023-12-24 | 03:30
جاسكوين ينشر صورة "العاريتين" مجدداً .. ميلاد سعيد !!

أخبر جاسكوين معجبيه أمنيته بـ"أن يكون عيد الميلاد كل يوم"

أخبر أيقونة إنجلترا بول جاسكوين معجبيه على وسائل التواصل أمنيته بـ"أن يكون عيد الميلاد كل يوم" ونشر صورة له مع مشجعة عارية مقتحمة للملعب.
ففي العام 1998، واجه جاسكوين، الذي كان آنذاك من ميدلسبروه، نيوكاسل يونايتد في ريفرسايد، في مباراة التقى فيها بكل من فانيسا ريتشاردز وزميلتها راشيل سادلر، اللّتين ركضتا إلى الملعب عاريتي الصدر مرتديتين تنورة عيد الميلاد وقبعة.
وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، ذكّر نجم إنجلترا السابق معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي بذلك الحدث في ريفرسايد، ونشر الصورة مُعلقاً عليها بوقاحة "أتمنى أن يكون عيد الميلاد كل يوم، عيد ميلاد سعيد"، وسط تعليقات وتفاعل واسعين.
وللتذكير، فبعد تلك المباراة، أمضت السيدتان ست ساعات في زنزانة سجن بورو، ثم حصلتا على تسريح مشروط لمدة عام، بالإضافة إلى منعهما من دخول مباريات ميدلسبروه لمدة عام.
 
جاسكوين ينشر صورة "العاريتين" مجدداً .. ميلاد سعيد !!

رياضة

كرة القدم

بول جاسكوين

ميدلسبروه

فانيسا ريتشاردز

راشيل سادلر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو مُذهل لأتليتكو مدريد .. الإنسانية تتفوق

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو مُذهل لأتليتكو مدريد .. الإنسانية تتفوق
03:28

فيديو مُذهل لأتليتكو مدريد .. الإنسانية تتفوق

قرر مشجع أتليتكو إخفاء شعار ناديه المفضل احتراماً لمشاعر مسنّ

03:28

فيديو مُذهل لأتليتكو مدريد .. الإنسانية تتفوق

قرر مشجع أتليتكو إخفاء شعار ناديه المفضل احتراماً لمشاعر مسنّ

بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"
03:24

بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"

شارك النجم النرويجي صوراً لعضلات ساقيه أثناء التدريب في السعودية

03:24

بسبب صورة .. إيرلينج هالاند "صُنع في مختبر"

شارك النجم النرويجي صوراً لعضلات ساقيه أثناء التدريب في السعودية

هل تُصدّقون أن ثروة رونالدو أقل 40 مرّة من ماتيو فلاميني؟
03:22

هل تُصدّقون أن ثروة رونالدو أقل 40 مرّة من ماتيو فلاميني؟

اسم أقل شهرة تفوق على رونالدو من حيث الثروة

03:22

هل تُصدّقون أن ثروة رونالدو أقل 40 مرّة من ماتيو فلاميني؟

اسم أقل شهرة تفوق على رونالدو من حيث الثروة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023